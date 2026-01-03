青学大ＯＢの俳優・高橋克典が３日、母校の箱根駅伝史上初となる２度目の総合３連覇（通算９度目）を祝福した。２日の往路５区で区間新記録をマークした「シン・山の神」の黒田朝日（４年）について「突出した速さが印象的」と感服。その上で「それだけでは優勝は成し得ません。選手が代わっても結果を出し続けるのは、一人一人の日々の積み重ねがあるからこそ。前向きで諦めない、かつすがすがしい姿に、青学の力を感じました