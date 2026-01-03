◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）３０年ぶりとなる史上最多１５度目の総合優勝を狙った中大は往路の３位から順位を下げ、総合５位だった。レース後藤原正和監督は「悔しいの一言。うまくいかなかった」と悲願達成を逃し、悔しさをにじませた。今大会では前回１区区間賞のエース・吉居駿恭（しゅんすけ、４