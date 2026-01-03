◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）青学大が１０時間３７分３４秒の総合新記録で３連覇を達成した。５区で１時間７分１６秒の圧倒的な区間新記録をマークした絶対エースの黒田朝日（４年）が、金栗四三杯と大会ＭＶＰを同時受賞した。黒田は別府大分毎日マラソン（２月１日）に出場する意向を示し「狙いたいの