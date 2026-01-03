お笑いコンビ「爆笑問題」の太田光が３日放送のＮＨＫ特番「新春生放送！東西笑いの殿堂２０２６」（午後１時５分）に司会として出演。大トリで漫才を披露した。相方の田中裕二と登場した太田はいつも通り「助けてくれ〜！」と絶叫。「あけおめ、ことよろ、ばけばけ」と同局朝の連続テレビ小説の題名を口に。田中が「ビックリしたのが来年の朝ドラの脚本をバカリズムがやる」と、２０２７年度前期の森田望智主演の連続テレビ