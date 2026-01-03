東京大賞典で３着だったアウトレンジ（牡６歳、栗東・大久保龍志厩舎、父レガーロ）はドバイ・ワールドＣ（３月２８日、メイダン競馬場・ダート２０００メートル）に登録。大久保調教師は「選ばれれば向かう予定です」と見通しを話した。昨年のカペラＳを５馬身差で圧勝したテーオーエルビスはドバイ・ゴールデンシャヒーン（３月２８日、メイダン競馬場・ダート１２００メートル）を目標に調整。シトリンＳでオープン２連勝