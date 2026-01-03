ベネズエラ最大の軍事施設フエルテ・ティウナから上がる火の手＝3日/Luis Jaimes/AFP/Getty Images（CNN）ベネズエラ政府は3日未明に首都カラカスをはじめとする各地で爆発が報告されたことを受け、米国による「極めて深刻で重大な軍事侵略」だとして非難した。政府は声明で、米国がカラカス、ミランダ州、アラグア州、ラ・グアイラ州を攻撃したと主張した。声明によると、マドゥロ大統領は非常事態宣言に署名し、すべての国防計画