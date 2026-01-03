【ワシントン共同】米CBSテレビは3日、米軍は昨年12月25日以降、ベネズエラ攻撃の機会をうかがってきたが、気象条件が整わず見合わせていたと報じた。攻撃に有利な気象条件になったため実施に踏み切った可能性がある。