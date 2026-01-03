安曇野に誕生した、和栗文化の発信拠点日本和栗協会の中部エリア旗艦ショップとして誕生 長野自動車道・安曇野ICからすぐの場所に誕生した「わの栗のわ AZUMINO」。運営するのは地元で栗栽培も手がける「信州あづみ野栗」です。岐阜県の恵那、長野県の飯島町、小布施、安曇野の4つの産地から集まった栗菓子が一堂に並びます。パネルを見ながらみやげを選ぶのも楽しい店内の壁面に描かれたパネルでは、栗の歴史や「小布施栗」「信州