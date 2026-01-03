ギリシア神殿のような大阪の知的ランドマーク「大阪府立中之島図書館」中之島にある「大阪府立中之島図書館（おおさかふりつなかのしまとしょかん）」は、120年以上の歴史をもつ重厚でクラシックな建築で有名です。第15代住友吉左衛門友純（すみともきちざえもんともいと）が、建物と図書購入費を寄付したことで、明治37年（1904）に開館した大阪府内初の公共図書館で、現在は、「ビジネス支援」と「大阪資料・古典籍」に特化した