豊臣秀吉がしたことを年表で解説豊臣秀吉がしたことを理解するには、時系列で追うのが最もわかりやすい方法。秀吉は農民の出身から、天下人にまで上り詰めた人物として知られています。ここでは、秀吉の生涯で重要なできごとを年表形式で解説します。それぞれ豊臣秀吉がしたことを詳しく解説していきます。1554年頃：織田信長に仕官豊臣秀吉がしたことの始まりは、織田信長への仕官（しかん）でした。秀吉は農民の出身でしたが、持