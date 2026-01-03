【モデルプレス＝2026/01/03】俳優で歌手の中島健人が2026年1月2日、自身のInstagramを更新。「大学の可愛い後輩」との2ショットを公開した。【写真】中島健人の「大学の可愛い後輩」◆中島健人、永瀬廉との2ショット公開中島は2025年12月31日に東京ドームにて開催された「COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE」のオフショットを投稿。「タンクトップスwith大学の可愛い後輩」とつづり、King ＆ Princeの永瀬廉と肩を組ん