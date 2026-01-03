ドラマ『ラブ ミー』で視聴者を眠れないようにした俳優イ・シウとガールズグループTWICEのダヒョンの初めてのキスの瞬間が捉えられたスチールが電撃公開された。【写真】ダヒョン、イ・シウとカップルSHOT去る1月2日、韓国で放送されたJTBC金曜ドラマ『ラブ ミー』5〜6話では、ソ・ジュンソ（演者イ・シウ）とチ・ヘオン（演者ダヒョン）の関係が決定的なターニングポイントを迎えた。いよいよ社会人になることができる、自分で叶