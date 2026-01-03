爽やかな夏を思わせるレモンですが、国産レモンの旬は実は12月から3月。豊富なクエン酸は代謝を上げ、体の芯から温めてくれる冬の味方です。そんなレモンを主役にした“煮込み”レシピをご紹介。レモンの煮鶏レモン果汁が染み込んだホクホクじゃがいもを相棒にじゃがいもがレモン果汁をたっぷり吸収。ホクホクの食感とやさしい酸味が口いっぱいに広がるrecipe材料（2人分）鶏モモ肉…1枚、じゃがいも…3個、玉ねぎ…1/4個、水…200