資料山陽自動車道 警察によりますと、３日午後３時15分ごろ、岡山市北区の山陽道・鼓山トンネルで車２台とバイクによる事故が発生しました。２人がけがをしましたが、いずれも軽傷模様だということです。 この事故で警察は車線規制を行っていて、ネクスコ西日本によりますと山陽道・上りの玉島インターチェンジから吉備サービスエリア付近で最大17キロの渋滞が発生したということです。