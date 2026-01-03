巨人の門脇誠内野手（２４）が３日、母校・創価大のグラウンドで始動。巻き返しへ、今オフは無休で練習に取り組んでおり、この日はＮＥＷ“マコツメカワウソ”グラブもお披露目した。この日の練習で使われたのは、ブラックとクリーム色の２色が使用された一品。門脇は「コツメカワウソですね、カラーリングも」と笑みを浮かべた。昨年、球団で人気のパペットシリーズとして発売された“マコツメカワウソ”の絵が刺しゅうされた