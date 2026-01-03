元「オセロ」でお笑いタレントの松嶋尚美（５４）が３日、ＭＢＳ「東野幸治＆寺島しのぶのＲ−５０人生でやらないと後悔するコト！」にゲスト出演。「英語をぺらぺらにしゃべれるようになりたい！」と熱く語った。元芸人でミュージシャンのヒサダトシヒロとの間に長男（１４）、小６の長女（１２）がいる松嶋。「息子は２歳から英語」で「インターナショナルスクール」に通っており、現在、「中学２年生。（２５年）１０月か