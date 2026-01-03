２０１８年の平昌冬季五輪・スピードスケート女子・マススタートで銀メダルを獲得した韓国のキム・ボルム選手（３２）が１２月３０日、自身のインスタグラムで引退を発表した。キム選手は、同五輪のチームパシュートレース後のコメントをめぐり自国で大バッシングを受け涙の謝罪会見を行い、当時注目を集めていた。キム選手は「１１歳でスケートを始めて、２０１０年から２０２４年まで国家代表として氷上に立ち、私の人生の