3日午後、新潟県長岡市宮原で住宅1棟を焼く火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。警察と消防によりますと3日午後1時すぎ、近隣住民から「1階東から火が見える」などと消防に通報がありました。消防車9台が出動して消火にあたり、約1時間半後に鎮火しましたが、火元の住宅の1階から男性1人の遺体が見つかりました。この家には75歳の男性が1人で暮らしていて、火事のあと連絡がとれていません。警察は遺体が住人の男性