外出先で「カバンの底が異様に熱い」と感じ、中を確認したところ、思いもよらない物が発熱の原因となっていた--。そんなヒヤッとする体験談がＸに投稿され、その意外な原因に注目が集まりました。投稿したのは、VRChatユーザーの日向れいらさん（@hinata_reira）。実は発熱の原因となっていたのは、鞄の中で重なるように入っていた“乾電池”と“ハイチュウ”でした。鞄に入っていても違和感のない物同士がショートを起こしていた