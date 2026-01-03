イタリアのシチリア島東部にあるエトナ山が、再び噴火しました。山の北東部の火口からは、現地時間12月26日に高温の噴出物や火山灰が放出されました。1月1日には、ドローンにより噴出した溶岩流の様子が撮影されました。エトナ山は高さが3300メートル余りで多くの火口があり、欧州で最も高く、活火山の中でも活動が最も盛んであることで知られています。また、地元の代表的な観光地の一つでもあります。（提供/CRI）