高崎市内の百貨店で新春恒例の初売りが行われ、福袋を求める多くの買い物客でにぎわいました。 ３日に初売りが行われた高崎髙島屋には開店前から、１０００人以上が列を作りました。人気の食料品の福袋を扱う売り場には、午前１０時の開店とともに多くの人が訪れ、にぎわいを見せていました。 高崎髙島屋では働き方改革の一環で去年から新年の営業を３日からにしていて、ことしは衣料品やアクセサリー、化粧品