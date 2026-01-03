年末年始をふるさとなどで過ごした人たちのＵターンラッシュが、３日にピークを迎え、新幹線は午前中から混雑しました。 ＪＲ東日本によりますと、Ｕターンラッシュは３日がピークとみられ、上越・北陸新幹線の上りは多くの列車で指定席が満席となりました。また、上越新幹線では夕方までに自由席の乗車率が最高で２００％になるなど混雑しました。 ＪＲ高崎駅の新幹線のホームでは午前中から大き