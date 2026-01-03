イタリアの名門ミランはこの冬、すでにニクラス・フュルクルクの獲得を決めた。前線に続く強化は守備だろうか。マッシミリアーノ・アッレーグリ監督のチームは、セリエAの16試合を消化し、首位インテルに１ポイント差の２位につけている。昨季は８位と不本意な成績に終わったが、今季は名将を招聘したのに加え、国内の戦いに専念できるとあり、タイトル奪還が期待されているところだ。イタリア紙『Gazzetta dello Sport』に