新潟市の雪が少し弱まり、青空がのぞいた3日午前、市内の神社には多くの人が初詣に訪れていました。 護国神社（中央区）にも家族連れなどが参拝し、新年への想いを込めて手を合わせていました。境内は縁起物を買い求める人やおみくじを引く人でにぎわい、久々に見えた青空の下、正月らしい和やかな雰囲気が広がっていました。 ■新潟市の親子 娘「学活の授業で楽しかったこととか話したい」 父「家族が健康にいれたらいい