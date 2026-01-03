永谷園が販売するふりかけの一部商品が、製造工程で誤ったパッケージで包装され、販売されていたことがわかり、永谷園は自主回収を発表しています。回収するのは「おとなのふりかけ紅鮭」で、外側の大袋のパッケージは「紅鮭」でも、中に誤って「辛子明太子」のふりかけが入っているとしています。主に関東近郊で販売された、賞味期限が今年10月の6360個が対象です。「紅鮭」のふりかけには小麦を使用していないためパッケージにア