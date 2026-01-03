大相撲の十両・琴栄峰（佐渡ケ嶽）が３日、千葉・松戸市の部屋で、今年初めての稽古を行った。部屋の幕下以下の力士を相手に計１４番相撲を取った。琴栄峰は昨年１２月の冬巡業を「腰椎椎間板ヘルニア」で休場していたが、同月２２日の番付発表後から相撲を取る稽古を再開したという。徐々に番数もこなせるようになってきたが「今日は相撲の内容が良くなかった。感覚が悪かったので、場所までにいい感覚に戻して、しっかり相撲