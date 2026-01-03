元プロ野球選手で野球解説者の糸井嘉男氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画に出演。ベンチプレスで上げる重量を明かした。『ダグアウト!!!』場面カット=BS10提供○年々肩幅が広くなっている糸井嘉男氏オープニングで糸井氏の紹介が終わると、レッド吉田が「肩幅が広い!」「ムネリンも肩幅広いですよ。でも尋常じゃない。すごいですね! スーパーマンですよ」と、糸井氏の隣に座る川崎宗則(※崎はたつさき)