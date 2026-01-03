年末年始をふるさとで過ごした人たちのUターンラッシュが始まっています。 鹿児島中央駅ではスーツケースやお土産を持った人たちや、見送りに来た人たちなどで朝から混雑しました。 JR九州によりますと、九州新幹線のUターンラッシュはきょう3日がピークとみられ、新大阪までの指定席は終日満席ということです。 Q.お正月は？ （福岡から帰省の学生）「平和でよかった」 （親）「粗大ごみ出し