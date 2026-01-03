正月三が日、最終日のきょう3日、鹿児島市の仙巌園では新春を彩る伝統芸能が披露され、多くの客でにぎわいました。 鹿児島市の仙巌園ではきょう3日、無病息災を願う力強い「獅子舞」が披露されました。また、島津家の歴代当主がたしなんだ伝統の「鷹狩」も披露され、間近で見る鷹の迫力に会場からは拍手があがっていました。 （観客） 「すごい迫力があった」 「新年頑張りたいという気持ちになれた」 （仙巌園 有馬仁史副