霧島市にあるJR大隅横川駅できょう3日、二十歳の若者を祝う式典が開かれました。 県内最古の木造駅舎「大隅横川駅」で開かれた式典には、節目の年を迎え華やかな振り袖やはかまを着た31人が参加。代表者が家族や地域の人たちに感謝の気持ちを述べました。 （二十歳の祝典・実行委員会 中村亮介さん）「周りの方々への感謝を忘れず、言動や行動に責任を持てる大人へと成長していきたい」 大隅横川駅を通るJR肥薩線は去年8月の集