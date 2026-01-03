□に入る漢字は…？ 隙間時間で脳トレしよう！ □に漢字を一つ入れて、意味の通る二字熟語にしてください。今回の問題はこちら！ まずはヒントを見ないで考えてみてください。難しいようであればヒントを見て考えてみましょう。ではスタート！ 左のヒント「〇訓」を使った例文です。… 失敗を〇訓にする。 右のヒント「〇弟」を使った例文です。… 仲のいい〇弟だ。 答え 左の問題 正解は「教」。