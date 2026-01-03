武夷山市文化館で開かれる展覧会に向け、作品制作に励む武夷岩彩画の画家、胡磊（こ・らい）さん。（１２月５日撮影、武夷山＝新華社配信／陳穎）【新華社武夷山1月3日】中国福建省北部に位置する武夷山は国連教育科学文化機関（ユネスコ）により、文化と自然の価値を併せ持つ「世界複合遺産」に認定されている。丹霞地形が香り高い茶葉を育み、色鮮やかな岩石や土壌は顔料になる。「武夷岩彩画」は伝統を受け継ぎながら現代芸術