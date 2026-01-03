【ニューヨーク＝金子靖志】国連のアントニオ・グテレス事務総長は２日、イスラエル政府がパレスチナ自治区ガザやヨルダン川西岸で活動する３７の国際民間活動団体（ＮＧＯ）の活動許可を取り消したことについて、「深刻な懸念」を表明し、撤回を求めた。事務総長報道官を通じて声明を発表した。グテレス氏は「国際ＮＧＯは命を救う活動に不可欠だ」と指摘し、「今回の措置はパレスチナ人が直面する人道危機をさらに悪化させる