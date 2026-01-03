1月3日、ゼビオアリーナ仙台で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第18節のGAME1が行われ、仙台89ERSと宇都宮ブレックスが対戦。2017年5月7日から同カード13連敗中だった仙台が、約8年8カ月ぶりに宇都宮から勝利を挙げた。 試合序盤はアウェーの宇都宮が4連続スリーで先行する展開。仙台はB1得点ランキング1位のジャレット・カルバーを中心に応戦したが、第2クォータ&