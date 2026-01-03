去年（2025年）のプロ野球ドラフト会議で巨人から6位指名された藤井健翔選手の激励会が、きょう（3日）故郷の倉敷市で開かれました。 【写真を見る】巨人ドラフト6位 藤井健翔選手（倉敷市出身）故郷で激励会「1年目から1試合でも1軍の試合に」【岡山】 藤井健翔選手の激励会には、中学時代にプレーしたヤングMAKIBIクラブの選手や関係者など約140人が出席しました。 倉敷市出身の藤井選手は、埼玉県の強豪校浦和学院に