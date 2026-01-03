20th Century（トニセン）の公式Xにて、長野博が、木村拓哉、相葉雅紀、末澤誠也（Aぇ! group）との4ショットを公開した。 【画像】長野博＆木村拓哉＆相葉雅紀＆末澤誠也の4ショット／木村拓哉＆齊藤京子の2ショット／木村拓哉＆相葉雅紀の2ショット 4人は、1月3日18時より放送の『BABA抜き最弱王決定戦 2026新春SP』（フジテレビ系）に出演する。 ■シックなスーツ姿で並ぶ長野博＆木村拓哉＆相葉雅紀＆末澤誠也 公開