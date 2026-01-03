嵐の公式SNSが更新され、「#嵐の書き初め2026」メイキング動画のロングVer.が公開された。 【動画＆画像】嵐5人の最新動画／大野智の書き初めを囲んだ集合ショット 1月2日に公開され大きな反響を呼んだ、大野智がしたためた「嵐」の書を囲む集合ショットと、書き初めの様子を収めた動画。その裏側をたっぷりと収録した内容となっている。 ■5人揃って挨拶＆「嵐」の書をしたためる大野智 5人はラフな装いで登場。ブラックやブ