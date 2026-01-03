第１０２回箱根駅伝は３日、青学大の３連覇で幕を閉じた。往路も復路も総合も大会記録を塗り替える圧倒的な強さだったが、この３年間、大学駅伝で他校を圧倒しているかというとそうでもない。この３年間の結果を振り返る。（デジタル編集部）３日の復路は、一度も先頭を譲らなかった。各区の青学大選手の区間順位は３位、３位、１位、１位、２位。２位との差は復路スタート時の１８秒から１分３４秒、１分２８秒、１分４４秒、