◇Bリーグ2025―26シーズンB1第18節GAME1大阪エヴェッサ86―56越谷アルファーズ（2026年1月3日おおきにアリーナ舞洲）大阪エヴェッサは本拠地での新年初試合を30点差の大勝、連勝で今季成績を12勝17敗とした。1Q、青木保憲（30）の3ポイントが決まると、ライアン・ルーサー（30）が連続で3ポイントを決めるなどで越谷を圧倒し24―10とリードを広げた。3Qは一時5点差まで詰められたが、後半に再びリズムを取り戻すと6