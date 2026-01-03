川崎フロンターレ・エンブレムＪ１川崎は３日、今治に期限付き移籍していたＭＦパトリッキベロン（２１）が大分に期限付き移籍すると発表した。期間は６月末まで。クラブを通じ、「（川崎を）離れてはいるがいつも応援しているし、すべての目標が達成されることを願っている。私たちを支えてくれたすべてのサポーターに感謝している」などとコメントした。ブラジル出身で２０２４年に母国のバイーアから加入。昨季は川崎でリー