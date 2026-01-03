ＪＲＡは３日、２５年度の厩舎関係者表彰受賞者を発表した。優秀厩舎賞は美浦で第１位は木村哲也厩舎、栗東は杉山晴紀厩舎が受賞。優秀騎手賞の第１位は戸崎圭太騎手（４５）＝美浦・田島俊明厩舎＝が受賞した。最多勝利新人騎手賞は、該当者なし。全受賞者は以下の通り（円内数字は順位）。◆厩舎部門【優秀厩舎賞】▽美浦〈１〉木村哲也〈２〉田中博康〈３〉堀宣行〈４〉森一誠〈５〉黒岩陽一▽栗東〈１〉杉山晴紀〈２〉上村洋