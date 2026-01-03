◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)史上初となる2度目の3連覇を果たした青山学院大学。原晋監督が、5区にエース・黒田朝日選手を起用したワケを明かしました。これまで2年連続で、各校のエースが担当することの多い“花の2区”を任されていた黒田選手。しかし今回は山上りコースとなる5区を担当します。黒田選手はトップと3分24秒差の5位でタスキを受けるとぐんぐんと順位をあげ1位に浮上。前回大会でOB若林宏