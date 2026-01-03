◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)第102回箱根駅伝が2日、3日に行われ、帝京大学が総合9位で3年連続シード権を獲得。大会を終え、中野孝行監督が走り抜いた選手たちを絶賛しました。帝京大学は前日の往路、2区終了時で最下位20位と苦しいスタート。それでも3区の島田晃希選手(4年)が区間5位の力走で流れを変えます。3日の復路をシード権ライン10位と4分15秒差の17位で迎えると、じわじわ順位を上げて、9区終