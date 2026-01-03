「ニューイヤーカップ」（３日、川口）加賀谷建明（４７）＝川口・２７期＝の動きが良くなっている。初日９Ｒは最後方からのレースとなってしまったが、周回を重ねるごとに追い上げて平田雅崇（川口）に食らいついて２着と入った。「キャブ調整とマフラーが替わって良くなっている。元のダンパーに戻して乗りやすさもある。いい方に行っている。今節は楽しみではある」。前節より明らかな進歩があり、手応えを感じ取っている。