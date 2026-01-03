大相撲の元幕内天鎧鵬、元北陣親方で、昨年１０月２６日付で日本相撲協会を退職した南貴由輝さん（４１）が３日、都内の出羽海部屋で行われた出羽海一門連合稽古に姿を見せた。７日に観光会社を立ち上げることを明かした。ＢＳ日テレの企画（７日初回放送）で、アイドルグループ「僕が見たかった青空」須永心海らと稽古模様を紹介した南さん。境川親方（元小結両国）から声をかけられ、横綱豊昇龍から握手でエールを贈られた。