JRAの川田将雅騎手（40）が12月28日に生配信されたサントリー公式YouTubeチャンネル「【福永祐一調教師×川田将雅騎手】サントリー年末特別配信2025年を振り返る！」に出演。昨年の香港のクイーンエリザベス2世Cのレース中に故障し、予後不良で安楽死でこの世を去った名牝への思いを口にした。福永祐一調教師から「今年はどうだった？」と質問を投げた。川田「酷かったですね」と即答した。「年明けから流れが悪い中で、春に