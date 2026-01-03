「彼女は局に着くと、まずスタッフや審査員らに丁寧に挨拶して回る。出場者の芸人にもこまめに声を掛けるなど、皆から慕われています」（テレビ関係者）【画像】上戸彩（40）が毎週30分電話をかけている“59歳上の母親”を見る《15年ぶりに刊行した写真集も…》12月21日に行われた「M-1グランプリ」（テレビ朝日系）決勝。2025年も今田耕司と共に司会を務めたのは女優の上戸彩（40）だ。2025年も「M-1グランプリ」司会を務めた上