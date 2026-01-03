10位でゴールする日大の大仲竜平＝東京・大手町第102回東京箱根間往復大学駅伝最終日は3日、復路5区間109.6キロに関東の20校とオープン参加の関東学生連合を加えた21チームが参加して行われ、復路を9位でスタートした日大は総合10位となり、12年ぶりにシード権を獲得した。2023年に就任した新監督は「総合力のチームなので、みんなが頑張ったおかげ」と選手をたたえた。4年生のアンカー大仲はシードを争った中央学院大を終盤に