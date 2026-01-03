3日、ベネズエラの首都カラカスでの爆発後に逃げる人たち（AP＝共同）【サンパウロ共同＝高木勝悟】ベネズエラの首都カラカスで3日未明（日本時間3日午後）、寝静まった街に複数の爆発音が鳴り響いた。暗闇の中、各地で大きな火柱と煙が立ち上り、逃げ惑う市民で道はあふれた。各地で停電も発生しているもよう。住民が撮影したとみられる動画には、サイレンが鳴り響き、人々が車やバイクに乗って避難する姿が写っていた。詳