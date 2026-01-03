2日の雪の影響により、各地で車の立ち往生や通行止めなどの影響が出ています。埼玉・秩父市の県道では、2日、雪の影響により、約20台の車が動けなくなったほか、その先の三峯神社の駐車場でも約50台が足止めされました。このため、2日夜は帰宅できなくなった約130人が神社に滞在したほか、車の中で夜を明かした人もいました。神社では、帰宅困難となった人のために食堂やロビーなどを開放し、夜にはカレーライスを提供するなどした